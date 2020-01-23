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Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor

Tokat'ta aktarlık yapan Serdar Türk (47), 15 yıl önce bir müşterisinin verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda (YTL) baskı hatası olduğunu fark etti. Parayı 15 yıldır kasasında saklayan Türk, meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi.
 23 Ocak 2020 19:47
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Hatalı baskı 20 YTL için 50 bin lira istiyor

2005 yılında Türk Lirası'ndan 6 sıfırın atılması kararı sonrası Yeni Türk Lirası tedavüle girdi. 30 yıldır Tokat'ta aktarlık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdar Türk, o yıl satış yaparken bir müşterisinden aldığı 20 YTL'nin hatalı basıldığını fark etti. Önce müşterisinden parayı değiştirmesini istedi. Müşterinin, "Onu, Siz bankadan değiştirirsiniz" cevabı üzerine kabul etti. Banknot kağıdının bir kısmının baskı sırasında katlanması sonucu boşluk oluştuğu ve bu yüzden hatalı kesildiği anlaşıldı. Serdar Türk parayı aldıktan sonra bankaya götürüp yenisi ile değiştirmek yerine saklamaya karar verdi. Parayı dükkanındaki kasasına koyarak muhafaza etti. 2010 yılında ise TL ibareli banknotlar devreye girdi.

'50 BİN LİRAYA BUNU VEREBİLİRİM'

Kendisinin para koleksiyoncusu olmadığını belirten Serdar Türk, ''Yaklaşık 15 yıl önce bir müşterimiz bize bu parayı getirdi. O dönemde de hatırlarsanız paradan 6 sıfır atılmıştı. Ben de paranın basımının hatalı olduğunu görünce 'parayı değiştirir misin' demiştim müşteriye. Para katlı olarak basılmış. Müşterimizde bana, 'Ben bankaya gidip değiştiremem. Siz bir ara gidip değiştirin' dedi. Ben de o anda almıştım, yıllardır saklıyorum. Koleksiyoner değilim ama ilgisini çeken olursa 50 bin lira karşılığında bunu verebilirim" diye konuştu.

Türk, 15 yıldır sakladığı paranın, dükkanına gelen müşterilerin de ilgisini çektiğini söyledi.
DHA
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