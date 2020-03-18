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GİB'den vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılması çağrısı

"Kovid-19 nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla elektronik ortamda yapılabilen tüm iş ve işlemlerinizi bu yöntemle yerine getirmenizi önemle tavsiye ederiz"
 18 Mart 2020 10:57
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GİB'den vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılması çağrısı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla elektronik ortamda yapılabilen vergisel tüm iş ve işlemlerin bu yöntemle yerine getirilmesi önerisinde bulundu.

GİB'den yapılan duyuruda, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip edilen Kovid-19 ile mücadele kapsamında uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler ve analizler çerçevesinde zorunlu durum olmadıkça vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmamasının önem arz ettiğine dikkat çekildi. Duyuruda, "Vergi mükellefleri tarafından bizzat vergi dairelerine gidilerek yapılan vergi ödeme, beyanname gönderme, dilekçe verme, başvuru yapma gibi işlemlerin web veya mobil uygulamalar üzerinden elektronik ortamda, hızlı, güvenilir şekilde ve 7 gün 24 saat yapılabileceğini önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

Vergi ile tapu harcı, trafik para cezası, TC kimlik kartı bedelleri gibi harç ve idari para cezalarına ilişkin ödeme işlemlerinin İnteraktif Vergi Dairesinin web adresi ve GİB mobil uygulaması üzerinden banka kartı veya kredi kartıyla gerçekleştirilebileceğinin anımsatıldığı duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin gelir vergisi beyannamelerinizi, Başkanlığımızın Hazır Beyan Sistemi'ne web adresi veya mobil hazır beyan uygulaması üzerinden erişerek, elektronik ortamda hazırlayarak vergi dairenize gönderebilir ve tahakkuk eden vergilerinizi aynı ortamda banka kartı veya kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Mükellefiyet kaydı olmayanlar ve Hazır Beyan Sistemi üzerinden daha önce beyanname vermemiş olanlar da bu uygulama üzerinden beyanname verebilirler."

- Hasta ve engelli mükelleflere adreste yardım

Duyuruda, kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumdaki mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (Alo 189) aramaları durumunda, adreslerine gidilerek beyannamelerini hazırlamalarına ve göndermelerine yardımcı olunacağı da aktarıldı.

Vergi dairesine verilmesi gereken işe başlama, adres değişikliği, işi bırakma, şube açılış ve kapanışı, özelge talebi, uzlaşma başvurusu, "Borcu yoktur" yazısı ile mükellefiyet durum yazısı gibi başvuru veya taleplerinin de elektronik ortamda gerçekleştirilebileceği belirtilen duyuruda, şunlara yer verildi:

"İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla 148 adet işlem internet üzerinden yapılabilmekte olup yapabileceğiniz iş ve işlemlerin listesine 'ivd.gib.gov.tr' adresinde yer alan 'Neler Yapabilirim?' sekmesinden ulaşabilirsiniz. Tereddüt ettiğiniz veya bilgi almak istediğiniz diğer hususlar hakkında Vergi İletişim Merkezini arayabilirsiniz. Kovid-19 nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla elektronik ortamda yapılabilen tüm iş ve işlemlerinizi bu yöntemle yerine getirmenizi önemle tavsiye ederiz."

Anadolu Ajansı
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