Sağlık Bakanlığı personelinin idari izinleri yeniden düzenlendi.
|18 Mart 2020 11:38
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, alınan tedbirler sonrasında sağlık kurumlarına yapılan başvurular nedeniyle, idari izinleri yeniden düzenlediğini açıkladı.
Yazıya göre:
Kadın memurlara, analık izni sonrasında talepleri halinde ücretsiz izin verilecek.
Hamile olan kadın memurlar, bugünden itibaren on iki gün idari izinli sayılacaklar. Yıllık izin isterlerse de bu da karşılanacak
Engelli statüsünde istihdam edilenler bugünden itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.
Çalışan eşlerden her ikisi de bakanlık personeli ise ve ilköğretim ve okul öncesinde çocukları varsa yıllık izin talepleri halinde kadın çalışana öncelik verilmek şartıyla hizmeti aksatmayacak şekilde bir planlama yapılarak kurum amirleri değerlendirecek
Şua izinleri amirlerin uygun gördüğü zaman diliminde kullanılacak
Sağlık hizmet sunumunda artan bir ihtiyaç olursa söz konusu izinler sonlandırılacak, izin kullananlar il dışına çıkamayacak.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İdari izindeki kronik hastalıklardan ne anlaşılmalıdır?
17 Mart 2020 00:05
|HSK'den idari izin Genelgesi
16 Mart 2020 15:30
|Üniversite hastanelerinde de yıllık izinler durduruldu
16 Mart 2020 14:30
|12 günlük idari izinden işçiler ve sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?
14 Mart 2020 14:30
|Sağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi
14 Mart 2020 10:33
|Genelgeye göre 12 gün idari izin kullanamayacak yöneticiler kimlerdir?
13 Mart 2020 23:15
|YÖK'ten 13 maddelik idari izin ve eğitim genelgesi
13 Mart 2020 20:30
|Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı
13 Mart 2020 18:07
|MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı
13 Mart 2020 16:18
|Kur'an Kurslarında eğitimlere ara verildi. Ek ders ödenmeyecek
13 Mart 2020 12:29