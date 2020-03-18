Sağlık Bakanlığı personelinin idari izinleri yeniden düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, alınan tedbirler sonrasında sağlık kurumlarına yapılan başvurular nedeniyle, idari izinleri yeniden düzenlediğini açıkladı.

Yazıya göre:

Kadın memurlara, analık izni sonrasında talepleri halinde ücretsiz izin verilecek.

Hamile olan kadın memurlar, bugünden itibaren on iki gün idari izinli sayılacaklar. Yıllık izin isterlerse de bu da karşılanacak

Engelli statüsünde istihdam edilenler bugünden itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Çalışan eşlerden her ikisi de bakanlık personeli ise ve ilköğretim ve okul öncesinde çocukları varsa yıllık izin talepleri halinde kadın çalışana öncelik verilmek şartıyla hizmeti aksatmayacak şekilde bir planlama yapılarak kurum amirleri değerlendirecek

Şua izinleri amirlerin uygun gördüğü zaman diliminde kullanılacak

Sağlık hizmet sunumunda artan bir ihtiyaç olursa söz konusu izinler sonlandırılacak, izin kullananlar il dışına çıkamayacak.