HDP'li vekil Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Tosun hakkında soruşturma başlattı
|29 Mart 2020 16:32
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Remziye Tosun hakkında "Hükümet Kürt halkının ölmesini istiyor ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz" söylemi nedeniyle soruşturma başlattı.
HDP'li Remziye Tosun, Diyarbakır'da bir mahallede korona virüs salgını nedeniyle provokasyon içeren anons gerçekleştirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Hükümet Kürt halkının ölmesini istiyor ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz" söylemi nedeniyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında 'Sosyal medya ve internet yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.
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