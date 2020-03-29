1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP'li vekil Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Tosun hakkında soruşturma başlattı
 29 Mart 2020 16:32
Yazdır
HDP'li vekil Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Remziye Tosun hakkında "Hükümet Kürt halkının ölmesini istiyor ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz" söylemi nedeniyle soruşturma başlattı.

HDP'li Remziye Tosun, Diyarbakır'da bir mahallede korona virüs salgını nedeniyle provokasyon içeren anons gerçekleştirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Hükümet Kürt halkının ölmesini istiyor ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz" söylemi nedeniyle HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında 'Sosyal medya ve internet yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ambulansa saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi
29 Mart 2020 16:20		 Erdoğan'a hakaret etti, 90 gün evden çıkamayacak
28 Mart 2020 23:17
Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı
28 Mart 2020 17:37		 Sosyal medyada provakasyon 3 kişi tutuklandı
28 Mart 2020 12:11
FETÖ şüphelisi akademisyen hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
27 Mart 2020 19:20		 112 Acil Servis görevlilerini darp eden 3 kişi tutuklandı
27 Mart 2020 19:14
Cezaevinde asılsız 'koronavirüs çıktı' iddialarına soruşturma
27 Mart 2020 15:29		 Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi
26 Mart 2020 19:42
Tahir Elçi soruşturmasında 3 polise dava
26 Mart 2020 16:34		 Marketteki sütleri içip, paylaşan çocuk 15 gün evden çıkamayacak
26 Mart 2020 12:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:04 - Kayıp uzman çavuşu arama çalışmalarına devam edildi17:59 - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması17:57 - Şaşkınlık yaratan görüntü! Yol kapatıp halay çektiler17:57 - Yozgat'ta bir köy daha karantinaya alındı17:53 - Maske kullanımı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar17:48 - Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu17:43 - Şehirlerarası yolculuk için seyahat izin belgesi nasıl alınır?17:38 - THY'nin yarınki uçuşları belli oldu17:34 - Karantinadaki umreciler memleketlerine gönderiliyor17:30 - Firmalar 500 TL istedi, işçiler evlerine dönemedi
17:26 - Doç. Dr. Şener: Koronavirüs nisan ayında tavan yapacak17:22 - İstanbul'un tüm giriş ve çıkışlarında denetim17:18 - Sivas'ta 5 köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı17:14 - 'İlk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz'17:10 - Sağlık görevlisi anlattı: Bakan bey görmüş beni aradı17:06 - ABD'de koronavirüsten 24 saatte 480 kişi hayatını kaybetti17:02 - 17 ülkenin öğretmenleri 'Evde Öğrenin' projesi başlattı16:58 - Hatay'da provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsünün yeni bir belirtisi ortaya çıktı
Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenleri umutlandıran açıklama
Valilik, Gaziantep'teki toplu mezar iddialarını yalanladı... 3 kişi gözaltına alındı
Araç satışlarında patlama olması bekleniyor
Koronavirüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih açıklandı
Virüsün ilacı bulundu iddiası: İki hasta iyileşti
Ankara'da da market ve pazar yerlerine çocukların girmesi yasaklandı
Bir köy daha tedbir amaçlı karantina altına alındı
Türkiye'de aşı için ilk adım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğan'in aciklamalari 4
beratalbayrak'ın altın varaklı kalorifer peteği 7
sıkıldım yeminle 1
Evde kal yaz 2868 e gönder 4
Sehirlerarasi seyahatin valilik iznine bağlanması 3
birfikrimvar 2
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 4
a haber 1
corona virüs vaka sayısı 4
kaza süsü verilmiş cinayetler 2
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 5 personel alacak
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak- Güncellendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 102 personel alacak
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak-Ertelendi
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 21 personel alacak
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Güney Ege Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Zafer Kalkınma Ajansı 7 personel alacak - Güncellendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Geçici 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam