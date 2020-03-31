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Meslek mensubu komiser yardımcılığı eğitimi durduruldu

2019 yılı 5.Dönem Meslek Mensubu ilk Derece Amirlik Eğitimi durduruldu.Eğitimi yarıda kalan personel eski kadrolarında çalışmaya devam edecek.
 31 Mart 2020 09:25
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Meslek mensubu komiser yardımcılığı eğitimi durduruldu

2019 yılı 5.Dönem Meslek Mensubu ilk Derece Amirlik Eğitimi durduruldu.Eğitimi yarıda kalan personel eski kadrolarında çalışmaya devam edecek.

Çin Halk Cumhuriyetinin wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVİD-19 salgınının yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememesi nedeni ile hastalığın insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olduğu kabul edilmekte olup;hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olması ve alınan tedbirleri bundan sonra da titiz ve kararlı bir şekilde yürütmek amacıyla 13/03/2020 tarihli Polis Akademisi Başkanlık Makamı Oluru ile PAEM 5.Dönem Emniyet Mensubu ilk Derece Amirlik eğitiminde eğitim gören öğrencilere 3 hafta süre ile izin verilmiş, izin dönüş tarihinin ayrıca duyurulması akademi tarafından uygun görülmüştü.

Bu nedenlerle Polis Akademisi emrinde geçici görevli olarak PAEM 5.dönem Emniyet Mensubu ilk Derece Amirlik Eğitiminde eğitim gören personelin Polis Akademisi Başkanlığındaki geçici görevlendirmelerinin eğitim-öğretim dönemi tekrar başlayıncaya kadar sonlandırılması ve eski kadrolarında görevlendirilmeleri Genel Müdürlük Makamı ile uygun görülmüş olup hali hazırda idari izinli olan ve Polis Akademisi Başkanlığı emrindeki geçici görevlendirmeleri sonlandırılan personele ilişik kesme yapılmıştır.
Memurlar.Net
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