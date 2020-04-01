Bakanlıktan tıbbi malzeme sağlayan firmalara destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulaması 1 Temmuz'a kadar durduruldu.
|01 Nisan 2020 11:47
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