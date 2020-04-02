İzinli mahkumlara telefonla takip!
|02 Nisan 2020 07:10
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Koronavirüs salgını sebebiyle 'Ev izni' verilecek 45 bin civarındaki mahkümun kaçma girişimleri ve suça karışma ihtimallerine karşı nasıl takip edileceklerinin detayları belli oldu. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan ceza infaz indirimi teklifine göre, açık cezaevinde bulunan 45 bin civarındaki mahküm, İnfaz Kanunu çıktıktan sonra 31 Mayıs 2020 tarihine kadar 'İzinli' olarak evlerine gidecek. Bu mahkümların kaçmaları veya herhangi bir suça karışmaları ihtimaline karşı, birkaç metotla takipleri yapılacak. AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin verdiği bilgiye göre, bu takibin yapılabilmesi için teklif metnine, cep telefonu takibi düzenlemesi eklendi. Teklifte, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetiminin, hükümlüye ait elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle de yapılabileceği hükme bağlanıyor. Bu hükümden yola çıkarak, açık cezaevinden korona virüs salgını sebebiyle cezalarının infazına evlerinde devam edecek hükümlüler cep telefonu yolu ile takibe alınacak. Adalet Bakanlığı bu konudaki elektronik altyapısını da hazır hale getirdi.
RESİM ÇEKİP GÖNDERECEK
Adalet Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, izinli olarak cezaevinden çıkacak kişiler, cezaevi yönetimine bir irtibat numarası verecek. Bu numaraya ait cep telefonlarına özel bir program yüklenecek. Uygulama üzerinden mahküm günün belli saatlerinde evde olduğuna dair, resim ve video gönderecek. Mahkümun çektiği fotoğrafların anlık olup olmadığı veya eski mi yeni mi olduğu bilgisayar programı üzerinden anında tespit edilecek. Mahküm telefonu yanından ayırmayacak, bu yolla dışarı çıktığında veya konutundan uzaklaştığında sistem üzerinden takibi söz konusu olacak.
BAZI MAHKÜMLARA KELEPÇE
Bakanlık ev iznine gönderilecek bazı mahkümlara ise elektronik kelepçe takacak. 45 bin mahküma aynı anda elektronik kelepçe takılmasının mümkün olduğunu dile getiren AK Parti'nin hukukçu kurmayları "Yapılan hazırlık, ağır bir suç işlemiş olanlara bu bilekliğin takılması yönünde" bilgisini verdi.
İHLAL EDENİN İNFAZI YANACAK
Ayrıca günün belli saatlerinde evde olup olmadıkları telefon açılarak polis veya jandarma görevlileri gönderilerek ev izni kullanan hükümlülerin takipleri yapılacak. Kuralları ihlal edenlerin infazları yanacak, izin hakları da iptal edilerek yeniden cezaevine gönderilecek.
YÜCEL KAYAOĞLU
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