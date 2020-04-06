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İmmün plazma tedavisi başlıyor

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınını durdurmak için immün plazma tedavisi yöntemini uygulamaya bu hafta başlıyor. Koronavirüs geçirip iyileşen bağışçılardan alınan kan plazma numuneleri hastaların tedavisinde kullanılacak
 06 Nisan 2020 09:30
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İmmün plazma tedavisi başlıyor

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınına karşı bilimin önderliğinde, hükümetin hızlı ve etkin tedbir adımlarıyla kararlı bir mücadele ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı bu haftadan itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nce tavsiye edilen tedavilerden biri olan immün plazma tedavisini devreye alıyor. Kriterlere uygun kan bağışçılarının kan plazmaları bu hafta alınmaya başlayacak.

KIZILAY YÜRÜTECEK

Hükümet, sağlıktan ekonomiye her alanda vatandaşları koruyucu düzenlemeleri bir bir yaşama geçirmeye devam ediyor. Kovid- 19 ile mücadele için hastalığın tedavisinde kullanılacak yeni yöntemler üzerinde çalışmalara da hız verildi. Sağlık Bakanlığı, bu haftadan itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nce koronavirüse karşı tavsiye edilen tedavi yöntemlerinden biri olan immün plazma tedavisini devreye alıyor. Bu kapsamda, koronavirüs geçiren ve iyileşen bağışçılardan alınan kan plazma ürünleri, ihtiyaç duyulan hastaların tedavisinde kullanılacak.

İYİLEŞEN HASTADAN

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Türk Kızılay, iyileşmiş hastalardan kan plazma numunelerinin temini için çalışmalara başlıyor. Kızılay bölge kan merkezleri, süreli merkezler bünyesinde, bakanlığın ruhsatlandırdığı aferez merkezi olan hastaneler plazma elde edilmesi faaliyetini yürütecek. Kamu, özel, vakıf, eğitim ve araştırma hastaneleri de Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş olan bağışçıdan tanımlanan kriterler kapsamında immün plazma elde edilmesine yönelik faaliyetleri yürütecek. Uygulama bu hastanelerin transfüzyon merkezleri sorumluluğunda olacak.

BAĞIŞ KRİTERLERİ

Koronavirüs tanısı sonrası uygulanan tedavi ve iyileşen, taburcu olan 18-65 yaş aralığında, hepatit, HIV gibi hastalıkları olmayan, kan verme özelliği taşıyanlar plazma bağışında bulunabilecek. Bağışçının koronavirüsle enfekte olduğu yapılan testlerle belirlenecek, tedavi süreçleri uygulanacak. Bunun sonrasında iyileşen kişi kan bağışından önce 14 gün bekleme sürecine girecek. Plazma bağışı öncesi yeniden test yapılacak. Negatif sonucu gösteren raporla bağışçı Kızılay'ın aferez bağış noktalarına gidecek. Kan vermede sakınca bulunup bulunmadığı tespit edilerek onam formu doldurulacak.

İKİ KEZ BAĞIŞ YAPILABILIR

Bağışçının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan plazma, aferez cihazında ayrıştırılacak ve diğer bileşenler kan bağışçısına geri verilecek. Alınan plazma için standart testler uygulanacak. Testleri tamamlanan plazma, tedavi bekleyen uygun hastalar için ilgili hastanelere ulaştırılacak. Bağışçıdan bir seferde 400 mililitreye kadar plazma alınabilecek. Bir bağışçı iki kez bağışta bulunarak iki hastaya destek verebilecek.

TEDAVİ NASIL UYGULANACAK?

İMMÜN plazma tedavisinde koronavirüs tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Kızılay tarafından toplanan kan plazmalar ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılacak. Kan plazmasıyla kritik durumdaki hastaların tedavi edilmesi hedefleniyor. Plazmadaki "immünglobulin" denilen antikorlar, solunum sıkıntısı çeken, yoğun bakıma alınan, riski yüksek hastaları tedavi edici özellik taşıyor. İmmün plazma tedavisinin bedelini de devlet karşılayacak.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ HASTALARA UMUT OLACAK

İZMIR'DE yaşayan ve 25 Mart'ta yeni tip koronavirüs tanısı alan Fırat Oral (29), hastanedeki 12 günlük tedavisinin ardından güçlü bağışıklık sisteminin de etkisiyle hastalığı yendi. Oral, Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın yürütücülüğünde, koronavirüs hastalarına uygulanacağı duyurulan "immün plazma" tedavisi için kan plazması bağışı yaparak, diğer hastalara da umut olmak istediğini söyledi.

Hazal Ateş
Sabah
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