Sağlık Bakanı, evden nasıl maske yapılacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Maske satın almanız gerekmiyor. Sentetik olmayan, pamuklu bezden çok rahatlıkla maske yapabilirsiniz." dedi.
|07 Nisan 2020 20:30
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Fahrettin Koca, evde yapılacak maskelerin de kullanılabileceğini belirtti.
Sağlık Bakanı Koca şöyle konuştu:
"Dünya Sağlık Örgütü de bunu sitesine koydu. Evde, sentetik olmayan kumaştan, pamuklu bez kumaştan çok rahat maske yapılabilir. İlla deri olması gerekmez. Sitemizden onu takip edebilirsiniz. Dışarı çıkarken maskemizi takalım. Hatta illa almanıza gerek yok.Bir bez, pamuklu kumaştan çok rahat yapabilirsiniz."
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