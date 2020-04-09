1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar burada sterilize ediliyor

Koronavirüs testinde şüpheli kişilerin burun ve boğazından numune alınması ve taşınmasında kullanılan test çubuklarından, ameilyat ipliğine birçok malzeme, Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tesisinde sterilize edilerek kullanıma sunuluyor.
 09 Nisan 2020 20:04
Yazdır
Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar burada sterilize ediliyor

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Gama Işınlanma Tesisinde tek kullanımlık tıbbi malzemeler özel bir cihazla radyasyondan geçirilerek, el değmeden sterilize ediliyor. Tek kullanımlık tıbbi malzeme olarak kullanılan ameliyat örtüsü, ameliyat ipliği, sargı bezi, ortopedik malzeme, eküvyon çubuğu gibi malzemeler radyoaktif ışınlarla sterilize edilerek, sağlık çalışanlarının hizmetine sunuluyor. Radyoaktif ışınlarla malzemeler hiç kutularından çıkarılmadan, platform üzerinde ışın havuzuna gönderiliyor. Belli bir süre ışına maruz kalan kutular, daha sonra sterilize edilmiş bir şekilde platformdan çıkıyor.

Tesiste sterilize edilen ürünlerden en önemlisi, koronavirüs testinde şüpheli kişinin burun ve boğazından numune alınması ve laboratuvara taşınmasında kullanılan eküvyon çubukları. Bu çubuklar, test sonucunu etkileyeceğinden büyük bir özenle el değmeden sterilize ediliyor.

Tesiste sterilize edilen ürünlere, ışınla sterilize edildiğine dair sertifika da veriliyor.

'TIBBİ MALZEMELER STERİLİZE EDİLİYOR'

Gama Işınlanma Tesisi Sorumlusu Fizik Mühendisi Zati Ünal, tek kullanımlık tıbbi malzemelerin sterilizasyonunda kamuya ait tek tesis oldukalrıın söyledi. Ünal, "Üretici firmalar kendi kutuları içerisinde ürettikleri malzemeleri getirirler, biz bu kutuları ışınlanma kutularına yükler ve ışınlanma odasına alırız. Otomatik bir platformla belirli sürede ürün kutuları, bu oda içinde kalır. Amaçlanan şekilde ışınlandıktan sonra dışarıya alınarak, firmalara geri teslim edilir. Burada tek kullanımlık tıbbi malzeme dediğimiz ameliyat örtüsü, ameliyat ipliği, sargı bezi, ortopedik malzeme, eküvyon çubuğu malzemelerin genelde sterilize işlemini yapıyoruz" dedi.

Ünal, bu günlerde genelde Covid-19 salgını nedeniyle tek kullanımlık eküvyon çubuklarını daha çok sterilize ettiklerini belirterek, "Bu çubuklar virüs bulaşmış kişilerden burun ve boğazından numune alınarak test amaçlı laboratuvara götürülmek için kullanılan bir taşıma malzemesidir. Amacımız burada bu malzemeleri sterilize ederek test sonuçlarını etkilemesinin önüne geçiyoruz. İşlemden geçen ürünlere ürün tanımı ve ne kadar doz verildiğini belirten bir ışınlanma sertifikası veririz" ifadelerini kullandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Atatürk Havalimanı'ndaki hastane yapımı sürüyor
09 Nisan 2020 21:16		 128 yıllık bina koronavirüs hastalarına hizmet verecek
09 Nisan 2020 21:11
Tedavisi tamamlanan 39 umreci memleketlerine gönderildi
09 Nisan 2020 21:01		 Pandemi İzolasyon Takip Sistemi nasıl çalışacak?
09 Nisan 2020 20:31
Koronavirüs hastalarına yemek servisi robot ile yapılıyor
09 Nisan 2020 20:21		 Tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye para cezası
09 Nisan 2020 19:56
Ordu ve Giresun arasındaki köy yolu kapatıldı
09 Nisan 2020 19:38		 Vali, baskını sosyal medya hesabından böyle paylaştı
09 Nisan 2020 19:07
İstanbul'dan Kastamonu'ya izinsiz gelen kişi para cezası
09 Nisan 2020 19:04		 Sağlık Bakanı duyurmuştu... Takip uygulaması başladı
09 Nisan 2020 16:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - 128 yıllık bina koronavirüs hastalarına hizmet verecek21:06 - 'Bu hızla gidersek 6 günde vaka sayısı iki katına çıkar'21:01 - Tedavisi tamamlanan 39 umreci memleketlerine gönderildi20:56 - Emniyet Genel Müdürü'nden 'Polis Haftası' mesajı20:51 - 'Koronavirüs testleri için 24 saat çalışıyorlar20:46 - Koronavirüsü yenen hemşire alkışlarla görevine döndü20:41 - Kaymakam Vekili paylaştı: Anlayın artık, şakası yok20:36 - Almanya'da koronavirüsten 7 Türk daha hayatını kaybetti20:31 - Pandemi İzolasyon Takip Sistemi nasıl çalışacak?20:26 - Fransa'da ölenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi
20:21 - Koronavirüs hastalarına yemek servisi robot ile yapılıyor20:16 - 'Ücretsiz izne çıkarılanlara 1177 lira ödenecek'20:12 - Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'öykü yazın' çağrısı20:08 - Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı20:04 - Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar burada sterilize ediliyor20:00 - Emekli öğretmen ekipleri görünce gözyaşlarını tutamadı19:56 - Tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye para cezası19:51 - Ankara'da gölete giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs salgını sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini beğeniyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çocuklarım aç diyen vatandaşa, 'Geber' diyen il müdür yardımcısı görevden alındı, soruşturma başlatıldı
MEB öğretmenlere de 'uzaktan eğitim' başlattı
Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına 'Aklın varsa çıkma' yazdı
Sağlık Bakanı duyurmuştu... Takip uygulaması başladı
Burun kıllarının koronayı önlemede etkisi var mıdır?
İçişleri Bakanlığı'ndan 'özel gereksinim' genelgesi
Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti
Sağlık Bakanlığı: 96 hastamız daha hayatını kaybetti
Açık öğretime '4 dönem' sınırı
Banknotlar da karantinada: ATM'ler virüs saçıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karantinayı hangi evde geçirirsin 2
mem.net sözlük cafe 5
gram altın 2
Emre Altındiş 1
motorine 15 kuruş zam 1
konuşmak 1
gizli saç traşına yapılan polis baskını 2
erkan petekkaya'nın imamoğlu'na hakaret etmesi 1
bein sports'un ödeme yapmayacağını açıklaması 1
memurlar.netten mesaj almak 2
SON İLANLAR
Tekman Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Ulus KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 1 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş 50 İşçi Alacak
Eskişehir Beylikova Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Beykent Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam