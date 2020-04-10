Hemşirelik öğrencileri uzaktan staj yapabilecek
|10 Nisan 2020 15:10
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YÖK Başkanı Saraç, hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerinin staj eğitimlerini sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla da yapabileceğini açıkladı.
Saraç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
1-YÖK olarak içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak bu süreci yönetmeye devam etmekteyiz.
2- Bu kapsamda, Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerimizin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini;
3-sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla,tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir.
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