Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, atanıp göreve gitmeyen 146 öğretmenin yerine atama yaptı.
|04 Aralık 2020 10:19
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, atanıp göreve gitmeyen 146 öğretmenin yerine atama yaptı.
Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama
Sözleşmeli öğretmenlerin ek atama işlemi
Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarına gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama işlemlerinden, atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atama hakkından vazgeçilmesi gibi sebeplerle boşalan 146 pozisyona, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliğin 15'inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında 3 Aralık 2020 tarihinde ek atama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Atama sonuçları için TIKLAYINIZ
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Üniversite, Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarına şans vermeli!
03 Aralık 2020 20:30
|Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'engelli ataması' açıklaması
03 Aralık 2020 14:49
|SGK, 2020/1 KPSS'de yerleşen 300 adayı hala başlatmadı
03 Aralık 2020 00:03
|1000 kişilik gelir uzman yardımcılığı sınavı ertelendi
02 Aralık 2020 16:11
|90 KPSS puanlı tüm adaylar, şartları taşımadığı gerekçesiyle elendi
01 Aralık 2020 14:34
|Simülasyonlu 2020/14 KPSS Robotu yayında
01 Aralık 2020 12:08
|KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı
01 Aralık 2020 11:02
|27. dönem POMEM'e başvuracak adayların 10 talebi
01 Aralık 2020 10:04
|Sayıştay denetçi yardımcılığı sonuçları açıklandı
01 Aralık 2020 10:02
|12 bin sağlık personeli alımında unvanlar belli oldu
01 Aralık 2020 08:48