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Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, atanıp göreve gitmeyen 146 öğretmenin yerine atama yaptı.
 04 Aralık 2020 10:19
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Atanıp, göreve gitmeyen öğretmenlerin yerine atama yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, atanıp göreve gitmeyen 146 öğretmenin yerine atama yaptı.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

Sözleşmeli öğretmenlerin ek atama işlemi

Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarına gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atama işlemlerinden, atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atama hakkından vazgeçilmesi gibi sebeplerle boşalan 146 pozisyona, sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliğin 15'inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında 3 Aralık 2020 tarihinde ek atama işlemi gerçekleştirilmiştir.

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Memurlar.Net
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