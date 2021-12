Yeni Game Of Thrones Dizisi House Of Dragon'un Sahneleri HBO Tanıtımında Yer Aldı

HBO Max, gelecek yılın merakla beklenen yapımı olan, Game of Thrones?un devam dizisi House of Dragon?dan sahneler yayınladı. Yayın platformu, 2022?de seyirciyle buluşacak olan film ve dizilerin tanıtımını gösterdi. House of the Dragon da The Flight Attendant, Westworld, Euphoria ve daha pek çok başka dizi gibi, kanalın beklenen yapımları arasında yer alıyor.