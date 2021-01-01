Yeni Game Of Thrones Dizisi House Of Dragon'un Sahneleri HBO Tanıtımında Yer Aldı
HBO Max, 2022?de seyirciyle buluşacak olan film ve dizilerin tanıtımını yayınlarken, gelecek yılın merakla beklenen yapımı olan, Game of Thrones?tan sahnelere de yer verdi.
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HBO Max, gelecek yılın merakla beklenen yapımı olan, Game of Thrones?un devam dizisi House of Dragon?dan sahneler yayınladı. Yayın platformu, 2022?de seyirciyle buluşacak olan film ve dizilerin tanıtımını gösterdi. House of the Dragon da The Flight Attendant, Westworld, Euphoria ve daha pek çok başka dizi gibi, kanalın beklenen yapımları arasında yer alıyor.
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Yayınlanan House of the Dragon sahnelerinde Matt Smith?in canlandırdığı Daemon Targaryen karakteri fener taşırken görülüyor. Bir başka sahnede ise Daemon?un olduğu düşünülen House Targaryen yüzüğü taşıyan bir el, büyük bir kılıcı tutarken ekrana yansıyor. Üçüncü sahnede ise bir Targaryen karakteri, ikonik Demir Taht?a yürürken ?Bizi hayaller kral yapmadı. Ejderhalar yaptı? sözleri duyuluyor.
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Bir başka sahnede Olivia Cooke'un canlandırdığı Alicent Hightower karakteri elinde hançerle görülüyor.
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House of the Dragon, Game of Thrones dizisinden yüzlerde yıl öncesinde olanları anlatıyor. Dizi, George R.R. Martin?in aynı adla yazdığı kitaba dayandırılıyor.
Dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.