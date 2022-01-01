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63 Yıl Önce Taktığı Kravatı Bir Daha Çıkarmadı

Van'ın Gürpınar ilçesinde adının verildiği mezrada oturan 70 yaşındaki Bedir Akbulut, 63 yılda biriktirdiği 1500 kravatı hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdi.

  1. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Bedir Bey mezrasında oturan 4 çocuk babası Akbulut, renkli yaşamıyla dikkati çekiyor.

    İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Bedir Bey mezrasında oturan 4 çocuk babası Akbulut, renkli yaşamıyla dikkati çekiyor.

  2. Hayvanlarını otlatırken, ev işlerini yaparken takım elbise ve kravatını çıkarmayan Akbulut, evinin en büyük odasında rengarenk kravatlarının bir kısmını sergiliyor.

    Hayvanlarını otlatırken, ev işlerini yaparken takım elbise ve kravatını çıkarmayan Akbulut, evinin en büyük odasında rengarenk kravatlarının bir kısmını sergiliyor.

  3. "HER GÜN FARKLI BİR KRAVAT TAKIYORUM" Yıllar içinde kravatın hayatının bir parçası haline geldiğini söyleyen Akbulut, "Kravatla tanışmam 7 yaşında oldu. Yaylada hediye edilen bir kravat, tutkum haline geldi. O günden bu yanda asla kravatsız dışarı çıkmıyorum hatta evin içerisinde de sürekli kravatlıyım. Benim kravat tutkumu bilen vali, belediye başkanı, kaymakamlar, savcılar, siyasiler sürekli kravat hediye ediyorlar. Şu an 1500 kravatım var. Her gün farklı bir kravat takıyorum" dedi.

    "HER GÜN FARKLI BİR KRAVAT TAKIYORUM" Yıllar içinde kravatın hayatının bir parçası haline geldiğini söyleyen Akbulut, "Kravatla tanışmam 7 yaşında oldu. Yaylada hediye edilen bir kravat, tutkum haline geldi. O günden bu yanda asla kravatsız dışarı çıkmıyorum hatta evin içerisinde de sürekli kravatlıyım. Benim kravat tutkumu bilen vali, belediye başkanı, kaymakamlar, savcılar, siyasiler sürekli kravat hediye ediyorlar. Şu an 1500 kravatım var. Her gün farklı bir kravat takıyorum" dedi.

  4. "ASLA DIŞARIYA KRAVATSIZ ÇIKMAM" Akbulut, 100'e yakın takım elbisesinin de olduğunu belirterek, "Bana herkes kravat hediye ediyor. Artık eve sığmıyor. Onları koyacak yer bulamıyorum. Mecbur odamda sergiliyorum" diye konuştu.

    "ASLA DIŞARIYA KRAVATSIZ ÇIKMAM" Akbulut, 100'e yakın takım elbisesinin de olduğunu belirterek, "Bana herkes kravat hediye ediyor. Artık eve sığmıyor. Onları koyacak yer bulamıyorum. Mecbur odamda sergiliyorum" diye konuştu.

  5. ?UYURKEN BİLE TAKIYORUM? Çocukluğunda ilk taktığı kravatı sakladığını anlatan Akbulut, "Hayvanlarımı beslerken de sürekli kravatlayım. Uyurken bile kravatımı çıkarmıyorum, çok seviyorum. Asla dışarıya kravatsız çıkmam, tüm ilçe halkı bunu biliyor" dedi.

    ?UYURKEN BİLE TAKIYORUM? Çocukluğunda ilk taktığı kravatı sakladığını anlatan Akbulut, "Hayvanlarımı beslerken de sürekli kravatlayım. Uyurken bile kravatımı çıkarmıyorum, çok seviyorum. Asla dışarıya kravatsız çıkmam, tüm ilçe halkı bunu biliyor" dedi.

  6. "ONU KRAVATSIZ GÖRMEDİK" İlçe sakinlerinden Murat Tunç da "Bedir amca çok renkli ve güzel bir insan. Onu tüm memleket çok seviyor. Tarlada, koyunların içinde, çarşıda onu hep kravatlı görüyoruz. Onu kravatsız görmedik. Güler yüzüyle etrafa pozitif enerji veriyor. Böyle insanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

    "ONU KRAVATSIZ GÖRMEDİK" İlçe sakinlerinden Murat Tunç da "Bedir amca çok renkli ve güzel bir insan. Onu tüm memleket çok seviyor. Tarlada, koyunların içinde, çarşıda onu hep kravatlı görüyoruz. Onu kravatsız görmedik. Güler yüzüyle etrafa pozitif enerji veriyor. Böyle insanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.