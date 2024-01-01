Dünyanın 9.Yaşlı İnsanı! Uzun Yaşam Sırrını Doktoru Açıkladı
ABD?nin üçüncü, dünyanın dokuzuncu yaşlılarından biri olan Pearl Berg, uzun süre yaşamını doktoru açıkladı.
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ABD?nin üçüncü, dünyanın dokuzuncu yaşlılarından biri olan Pearl Berg, uzun süre yaşamını doktoru açıkladı.114 yaşına kadar yaşayan Pearl Berg, uzun yaşama sırrını doktorlarından biri Business Insider?a anlattı.
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Dünyanın dokuzuncu yaşlılarından biri olan Pearl Berg, uzun yaşamasının sırrı merak edildi.
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Düzgün bir diyet, sağlıklı beslenmek ya da avuç dolu takviyeler Pearl'in listesinde yer almıyordu.
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114 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşamını süren Pearl Berg, Los Angeles'taki Cedars-Sinai Hastanesi'nde Berg ile çalışan bir hematolog-onkolog olan Dr. Jeremy Lorber uzun yaşamda dikkat çeken detaylara değindi.
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Business Insider'a verdiği demeçte, "En dikkat çekici bulduğum şey, yaptığı ya da yapmadığı tuhaf ya da olağandışı bir şey olmamasıydı. Hayatı dolu dolu yaşamaya çalışmış gibi görünüyordu." dedi.
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"GENLERİMİZİ BİZ SEÇEMİYORUZ"
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Yaşlanmamak için harcadığımız tonlarca para ve güzellik bakımı için önemli noktalara değinen Lober, "Uzun ömürlülüğe odaklanan insanlar, herkes için doğru olmasa bile, kontrol duygusuna sahip olmayı olumlu bir duygu olarak görebilirler. Birçok şey şansa bağlı ve doğuştan gelen genlerimizi biz seçmiyoruz. Bence insanlar ne kadar kontrol sahibi oldukları konusunda yanlış kanılara sahipler." dedi.
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Pearl Berg'in sigara içmediğini belirten Lober, "Her sabah taze sıkılmış meyve suyu içti, çok az yağlı yiyecek yedi ve sadece az miktarda tatlı yedi.102 yaşına geldiğinde bu kısıtlamaların bir kısmı ortadan kalktı. Mesela her gün tatlı istiyordu. 104 yaşına geldiğinde her sabah ve öğleden sonra şeker istiyordu." ifadelerini kullandı.
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SOSYAL İLİŞKİLER UZUN ÖMÜRLÜ OLMAYI SAĞLIYOR
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Hayatında bu kadar uzun yaşamasının en önemli etkilerinden biri sosyal bağlarını koparmaması ve sürekli aktif tutmasının üzerinde duran Lober, "Güçlü sosyal ilişkileri onun uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı oldu. Bu da güçlü sosyal ilişkilerin uzun ömürlülüğü artırdığı teorisinin doğruluyor." dedi.
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"BELİRLİ BİR AMAÇLARI OLMALI"
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Uzun ömürlülüğün tek bir faktörle ilgili olmaktan ziyade daha sağlıklı ilişkiler kurmak ve çevrenizdeki dünyayla meşgul olmakla ilgili olduğunu, çünkü yaşlanmanın genellikle bir izolasyon duygusuna yol açabileceğini söyledi ve ekledi:
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"Uzun yaşam için yapılacak ya da yapılmayacak sihirli bir şey olmadığı düşüncemi pekiştirdi. Pearl ve uzun yaşayan diğer insanlarda tespit ettiğim şey şu: Belli bir amaçlarının olması ve o amaçlarını korumak veya hayatlarına yeni şeyler eklemek."