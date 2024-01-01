Dünyanın 9.Yaşlı İnsanı! Uzun Yaşam Sırrını Doktoru Açıkladı

"Uzun yaşam için yapılacak ya da yapılmayacak sihirli bir şey olmadığı düşüncemi pekiştirdi. Pearl ve uzun yaşayan diğer insanlarda tespit ettiğim şey şu: Belli bir amaçlarının olması ve o amaçlarını korumak veya hayatlarına yeni şeyler eklemek."