Kılıçdaroğlu veda etti: Son kez bakmak için buradayım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına son kez katıldığını söyledi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım." dedi.

Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın aday belirleme sürecinde anlaşmazlık yaşadığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de bir mesaj yolladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız huzur içinde yaşamanızı isterim. Yeni bir başlangıç için beraber ve birlikte var olduğumuz bütün sıkıntıları aşalım istiyorum. Biz bunları yaptığımız zaman o şahane o görkemli Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım. Veda etmek kolay olmuyor. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum.

"BAY KEMAL'İN YOL ARKADAŞI OLMAK ZORDUR"

Sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para vardır, kibir vardır, haram vardır. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise kolay değil, zordur. Izdıraplıdır. Tehlikelerle doludur. Başınıza her an her şey gelebilir. Parası pulu da yoktur Bay Kemal'in. Sarayı da yoktur.

"ZALİMLERİN TAHTINI YIKMAYA ÇOK YAKINIZ"

Sizler Bay Kemal ile yürümeye karar verdiniz, bu yolu seçtiniz. Bay Kemal'in sizler gibi gerçek dostları vardır. Bay Kemal ile yürümek akıldan öte bir yürek işidir. Sizi yürekten kutluyorum. Bay Kemal'in şansı da budur, sizin o kocaman yüreğiniz. Başınızı hep dik tuttunuz, karanlığın üzerinizi kaplamasına izin vermediniz. Bugün zalimlerin tahtını yıkmaya çok yakınız. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum. Allah hepimizden razı olsun, hakkınızı helal edin.

Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum. Umutluyum dostlar, gerçekten umutluyum. Çünkü her gün Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir dünya hayal ediyorum. Bize doğru uçan o özgür kuşları düşünüyorum. İYİ Parti'nin sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte bitireceğiz yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir. Ana kucağını da iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruğu vurmasını da. Arada bir ülkücü damarı tutar bunu da gayet iyi biliyorum.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ DA YANIMDA OLACAK"

Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir, cesurdur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bitireceğiz, onunla da bu ülke için alın terini birlikte dökereceğiz. Gültekin Uysal da yürekli, cesur ve genç bir liderdir. Ve iki kişi daha var. Siz o kişiyi gayet yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır omuz omuza verdiğimiz dostum Mansur Yavaş o da burada olacak."