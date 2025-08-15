Otoyolda tırdaki yangın ormanlık alana sıçradı

Yangın, Pozantı-Adana Otoyolu'nda Pozantı ilçesi Güney gişeleri yakınında meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletmesine bağlı arazözler sevk edildi. Yangın aracı kullanılamaz hale getirirken, alevler otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Pozantı-Adana Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.