Galatasaray'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
GALATASARAY, 34 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç ile 29 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 19:40, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 19:45
Sarı-kırmızılılar resmi sitelerinden yaptığı açıklamada, "?Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı
GALATASARAY, 29 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Davinson Sanchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."