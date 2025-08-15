Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor

2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 daireler, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yeniden inşa edilebilecek. Ancak stüdyo daire yapımı bazı şartlara bağlandı.

NTV'ye konuşan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, stüdyo dairelerin yasaklanma sebebini "Türkiye'de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi" olarak açıkladı.

"Kiralardaki yükselişi frenleyebilir"

Kararın yanlış yorumlandığını belirten Erkutoğlu, "Bu çıkan kenarda dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor. Daha önceden baktığımızda 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı yapıyorduk. Bu yine 1+1 demektir, sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor" dedi.

Erkutoğlu, yeni düzenleme ile 1+0 dairelerin kiralardaki yükselişi frenleyebileceğini de belirtti.