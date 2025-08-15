Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarının maaş ve sosyal haklarına yönelik taleplerin karşılanmaması üzerine, aralarında Memur-Sen, Kamu-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş ve KESK'in de bulunduğu birçok konfederasyon ve sendika, 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldı.

Bu karar, kamu çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarının artırılması taleplerinin karşılanmamasına tepki olarak alındı. Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam oranlarını ve sosyal hak tekliflerini yetersiz buluyor.

Yapılan açıklamalarda, kamu çalışanlarının enflasyon karşısında korunması, refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kamu İşveren Heyeti'nin Tekliflerine Tepki

Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam oranlarını ve sosyal hak tekliflerini yetersiz bulduklarını belirtti. Konfederasyonlardan yapılan ortak açıklamada, "Kamu çalışanlarının ekonomik koşullar karşısında korunması, enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için müzakerelerin güçlendirilmesi şarttır" ifadelerine yer verildi.

Eyleme Katılan Konfederasyonlar

Memur-Sen

Türkiye Kamu-Sen

Devlet Memurları Konfederasyonu

Birleşik Kamu-İş

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Çalışan Sen

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu

YURT-Sen

Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (Asim-Sen)

İlk Teklifte Neler Vardı?

Hükümetin ilk teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam önerildi. Memur-Sen, hükümetin bu ilk teklifini kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, "Bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. Biz ortada pazarlık yapılacak bir teklif görmüyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

İkinci Teklifte Neler Vardı?

Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı kapsamında, memur konfederasyonları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı görüşme sona erdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığına bin TL'lik zam teklifi yapıldı. Bu işi çıkmaza sürüklemenin hiçbir anlamı yok. Bir an önce yeni teklif açıklansın. 'Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse ayın 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz' dedik" ifadelerini kullandı.

Gözler 19 Ağustos'ta

Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos'ta yapılacak toplantı kritik önem taşıyor. Bu toplantıda ya anlaşmaya varılacak ya da süreç Hakem Kurulu'na taşınacak.