Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

YETERSİZ TEKLİFLERE KAPALIYIZ SONUÇ ALMAKTA KARARLIYIZ



Bugün Kamu İşveren tarafı daha önceki teklifine ek olarak taban aylığa 1000 TL'lik bir artış önerisi getirdi. Buna göre yeni teklif 2026 yılında taban aylığa 1000 TL ve %10+6; 2027 yılında ise %4+4 olarak şekillendi.



Daha önce de ifade ettiğimiz üzere bu teklifin de kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarını çözemeyeceği açıktır. Özellikle kamuda farklı statüdeki çalışanlar arasında memurlar aleyhine oluşan fark nerdeyse yarı yarıya artmışken bu öneri, adaleti sağlamakta, sorunları çözmekte yetersizdir.



Halihazırda mali taleplerimiz karşılanmadığı gibi 3600 ek gösterge, ilave ek ödeme, vergi dilimleri, yardımcı hizmetliler, kira ve büyükşehir yardımı başta olmak üzere sosyal yardımlar, aile yardımı, çocuk parası, bayram ikramiyesi gibi taleplerimizin de karşılık bulmamış olması, kamu çalışanlarının sesinin daha yüksek çıkmasını zorunlu hale getirmiştir.



Türkiye Kamu-Sen adalet sağlamayan, sorun çözmeyen teklifleri kabul etmeyecektir. Bu çerçevede, daha önce Başkanlar Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda eylem planımız işlemektedir.



Sonuç almakta, sorun çözmekte kararlıyız, taleplerimizde ısrarlıyız.