Kaynak yaparken orman yangınına neden olan 4 kişi tutuklandı

Önceki gün Silifke ilçesinde Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasındaki Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan ve havadan müdahale edildi. 6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 bin dönüm ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada yangının Balandız Mahallesi'nde su borusu kaynağı yapan yüklenici firma çalışanlarının ihmali sonucu çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine yüklenici firmanın sahibi S.K. ve 5 işçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden firma sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.