SGK'de başkanlık makamında bayrak değişimi

Törende, Dr. Raci Kaya'nın görev süresi boyunca kuruma sunduğu hizmetler ve katkılar vurgulanarak kendisine teşekkür edildi. Görevi devralan yeni başkan Yunus Elitaş'a ise yeni sorumluluğunda başarı dilekleri iletildi.

