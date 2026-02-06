SGK'de başkanlık makamında bayrak değişimi
Sosyal Güvenlik Kurumu'nda gerçekleşen devir teslim töreniyle Dr. Raci Kaya görevini Yunus Elitaş'a devrederek başkanlık bayrağını teslim etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 16:40, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 16:41
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nda üst düzey görev değişimi yaşandı.
Kurum binasında düzenlenen resmi törenle, mevcut başkan Dr. Raci Kaya görevini
Yunus Elitaş'a devretti.
Törende, Dr. Raci Kaya'nın görev süresi boyunca kuruma sunduğu hizmetler ve katkılar vurgulanarak kendisine teşekkür edildi. Görevi devralan yeni başkan Yunus Elitaş'a ise yeni sorumluluğunda başarı dilekleri iletildi.