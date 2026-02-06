Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
YKS başvuruları başladı
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Louvre soygununda hasar gören İmparatoriçe Tacı'nın son hali paylaşıldı

Geçtiğimiz Ekim ayında Louvre Müzesi'nden çalınan ve kaçan hırsızların yere düşürdüğü 19. yüzyıl yadigarı elmaslı taç, "neredeyse sağlam" bulundu. Müze restorasyonun mümkün olduğunu belirterek son halini paylaştı.

Louvre soygununda hasar gören İmparatoriçe Tacı'nın son hali paylaşıldı

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan 88 milyon euroluk büyük mücevher soygununa dair yeni bir açıklama yaptı. Soygun sırasında çalınan ancak hırsızlar kaçarken yere düşürülen İmparatoriçe Eugenie'nin tacı, ilk kez görüntülendi.

Müze yetkilileri, hırsızların tacı cam vitrinde açtıkları dar bir delikten zorlayarak çıkarmaya çalıştıklarını, bu esnada tacın "ciddi şekilde deforme olduğunu" belirtti. Kaçış güzergahında bulunan taçta yapılan incelemeler, bin 354 elmasın neredeyse tamamının ve 56 zümrüdün yerinde olduğunu gösterdi. Tacı süsleyen sekiz altın kartaldan ise yalnızca birinin kayıp olduğu bildirildi.

"Yeniden inşaya gerek kalmadan" onarılacak

Louvre Müzesi Başkanı Laurence des Cars liderliğindeki uzman komite, tacın restorasyon sürecini yönetecek. Müze yönetimi, parçanın orijinal haline sadık kalınarak, "sıfırdan bir inşa süreci gerektirmeden" tamamen eski haline döndürülebileceğini müjdeledi.

19 Ekim'de gerçekleşen soygunun detayları ise kan dondurdu. Hırsızların, Seine Nehri kıyısındaki bir balkondan içeri girmek için kamyona monte edilmiş mekanik bir asansör kullandığı ortaya çıktı. Pencereyi elektrikli aletlerle keserek içeri giren ve korumaları tehdit eden çete, mücevherleri alıp dışarıda bekleyen motosikletlerle yalnızca dört dakika içinde olay yerinden uzaklaştı.

Diğer mücevherler hala kayıp

Polis, hırsızlık şüphesiyle dört kişiyi tutuklamış olsa da soygunun arkasındaki "beyin" henüz yakalanamadı. Tacın aksine, İmparatoriçe Eugenie'ye ait elmas işlemeli bir tiara (başlık), kolyeler, küpeler ve broşlardan oluşan diğer yedi parça mücevher hala kayıp.

