Usta Oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca birçok projede rol alan ve son olarak "Yankı: İkinci Perde" adlı dizide boy gösteren Nevin Efe, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdiği KOAH atağı sebebiyle hastaneye kaldırılan bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu, yaşam savaşını kaybetti.

"Sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak"



Acı haberi, ünlü oyuncunun menajeri Ayça Irgan sosyal medya hesabından duyurdu. "Sevgili Nevin Efe'miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı" diyen Irgan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında.

Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın. Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."