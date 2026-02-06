Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 43,61 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 17:28, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 17:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,5380
|43,5390
|43,6130
|43,6140
|Avro
|51,5160
|51,5170
|51,5490
|51,5500
|Sterlin
|59,2540
|59,2640
|59,3170
|59,3270
|İsviçre frangı
|56,2970
|56,3070
|56,1790
|56,1890
|ANKARA
|ABD doları
|43,5080
|43,5880
|43,5830
|43,6630
|Avro
|51,4760
|51,5560
|51,5090
|51,5890
|Sterlin
|59,1940
|59,4040
|59,2570
|59,4670