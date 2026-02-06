Sürücüler dikkat! D-100'ün iki noktasında hız limitleri değişti

Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
YKS başvuruları başladı
YKS başvuruları başladı
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sürücüler dikkat! D-100'ün iki noktasında hız limitleri değişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yılın ilk toplantısında D-100 kara yolundaki bazı noktalarda hız limitlerini artırma ve tüm ilçeleri kapsayan gece seferleri başlatma kararı aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 15:40, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 15:58
Yazdır
Sürücüler dikkat! D-100'ün iki noktasında hız limitleri değişti

Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2026 yılının ilk UKOME toplantısında, kent içi ulaşımı ilgilendiren 44 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının en dikkati çeken gündem maddesi, D-100 kara yolundaki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız koridorlarında yapılan düzenleme oldu. Buna göre; Derince Liman Işıkları ile Kuruçeşme arasındaki EDS koridorunda 70 kilometre olan hız sınırı 82 kilometreye, Hereke gişeleri ile Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı arasında her iki yönde 82 kilometre olan hız sınırı ise 110 kilometreye çıkarıldı. Yeni uygulamanın ilerleyen günlerde başlayacağı belirtildi.

UKOME toplantısında EDS hız limitleri dışında "yön düzenlenmesi", "araç trafiğine kapatma ve ağır vasıta yasağı", "taksi durak yeri değişiklikleri ve bekleme alanı talepleri", "D4 yetki belgesi talepleri", "ticari plaka talepleri", "toplu taşıma güzergah düzenlemeleri ve hat ihdasları", "P plaka çekme işlemleri", "ticari plaka kayıp-çalıntı ve mükerrer işlemleri", "sinyalizasyon düzenlemeleri", "otopark ve otopark alanı talepleri ve karavan park yasağı talepleri" görüşüldü.

Tüm ilçelerde entegre gece hatları oluşacak

Bu maddeler çerçevesinde Kocaeli'de ulaşım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla vatandaşların 7/24 faydalanabileceği ve tüm ilçeleri kapsayan entegre gece hatların oluşturulmasına karar verildi.
Ayrıca Kartepe ilçesinde hizmet veren teleferik tesisine yönelik artan ziyaretçi talebi doğrultusunda, diğer ilçelerden bölgeye erişimin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla yeni toplu taşıma hatlarının hizmete alınmasının kararları verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber