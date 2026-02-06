Hatay'da Dönmezler suç örgütüne operasyonda 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, borç-alacak konularında tahsilatçılık yaptıkları, eğlence mekanı sahiplerinden haraç toplayıp, vermeyenlerin iş yerlerine zarar verdikleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Dönmezler suç örgütünün yöneticileri ve üyelerinin yakalanmasına yönelik Hatay merkezli İstanbul ve Kocaeli'de 2 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskınlar yapan polis, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, ?91 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, ?34 av tüfeği kartuşu, 74 boş senet, ?1 yazılı senet, ?1 hesap ajandası, ?22 telefon, ?1 bilgisayar ve başkasına ait bir kimlik ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyetteki 7 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.