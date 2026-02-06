Tarkan'ın konser kazancı dudak uçuklattı

Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
Meteorolojiden hafta sonu uyarısı: Kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor!
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
TOGG'dan 'yeni model geliyor' iddialarına açıklama
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
Yönetmelik değişti: Üniversite öğrencileri mezun olmadan iş hayatına atılabilecek!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
TCMB'den 2026'nın ilk enflasyon raporu öncesi anket sürprizi!
YKS başvuruları başladı
YKS başvuruları başladı
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
Instagram'da sahte uzman tuzağı! Milyonlarca liralık vurguna 65 gözaltı kararı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
12 ilde Forex dolandırıcılığı operasyonu: 48 gözaltı
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
Trafik Kanunu'nda yeni dönem: 2 kritik kural ihlaline ağır ceza yolda
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
'3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik'
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Asrın felaketinin 3. yılı: 6 Şubat depremlerinde 14 milyon vatandaş etkilendi
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
Bakan Kurum: Devlet millet-omuz omuza verdik
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
MİT, MOSSAD'a çalışan maden mühendisi Türk'ü operasyonla yakaladı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 20 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Emeklilik Sisteminde Değişiklik: Maaş Makası Kapanıyor
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Ankara Üniversitesi o akademisyene soruşturma başlattı
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Büyük depremin üçüncü yılı... 14 milyon kişiyi etkiledi
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Ana sayfaHaberler Magazin

Tarkan'ın konser kazancı dudak uçuklattı

Megastar Tarkan, İstanbul'da Volkswagen Arena'da verdiği 10 konserlik seriyi yoğun ilgiyle tamamladı. Tamamı dolu geçen gecelerde sürpriz konuklar da sahneye çıkarken, kulislere yansıyan bilgilere göre ünlü sanatçının konserlerden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği iddia edildi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 15:11, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 15:26
Yazdır
Tarkan'ın konser kazancı dudak uçuklattı

Megastar Tarkan, İstanbul'da verdiği 10 konserlik seriyi tamamladı. Volkswagen Arena'da gerçekleşen ve büyük ilgi gören konserlerin ardından, ünlü sanatçının elde ettiği kazanç da gündeme geldi.

Arka arkaya sahne alan Tarkan, 10 konser boyunca binlerce hayranıyla buluştu. Tüm konserlerin biletleri kısa sürede tükenirken, sanatçının sahne performansı izleyicilerden tam not aldı.

Sürpriz isimler konsere geldi

Konser serisinin bazı gecelerinde sürpriz konuklar da sahnede yer aldı. Tarkan, Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan'ı ağırlarken, salonda bulunan sanatçı dostlarını da selamladı.

500 milyon TL gelir iddiası...

Kulislere yansıyan bilgilere göre Megastar'ın İstanbul'daki bu konser serisinden yaklaşık 500 milyon TL gelir elde ettiği öne sürüldü. Ancak söz konusu rakama ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber