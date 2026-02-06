Vali Aydoğdu'dan deprem açıklaması: Can ve mal kaybı yok!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da Kemah'taki depreme işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

"İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok"

Vali Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

"Cenabıallah ülkemizi her türlü beladan, musibetten korusun" diyen Aydoğdu, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Arkadaşlarımız da kaymakamımız başkanlığında küçük bir kriz masası oluşturdular. Şu ana kadar yaptığımız bütün kontrollerde hiçbir şekilde can ve mal kaybına rastlanmaması en büyük sevincimiz. Erzincan deprem bölgesi. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Kentsel dönüşüm, depremle ilgili bilinçlendirmeyle ilgili son 2 yılda elimizden gelen bütün gayret ve çabayı gösteriyoruz. İnşallah bu çalışmalar bittiği zaman Erzincan depreme daha dayanıklı bir hale gelecek. Tekrardan geçmiş olsun diyorum."