Ormana götürdüğü kadını öldürüp, ziynet eşyalarını aldı

Olay, 9 Ağustos günü Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi meydana geldi. Ormanda Cevahir İnan'ın tabancayla vurulmuş halde cesedini gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İnan'ın cesedini otopsi için morga kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT), çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, İnan'ın olay günü aynı mahallede oturduğu H.A.'nın aracına bindiğini tespit etti. Ekipler, H.A.'nın İnan'a "Seni işe götüreceğiz" diyerek aracına bindirdiğini, götürdüğü ormanda ise tabancayla öldürüp cep telefonu ile ziynet eşyalarını çaldığını belirledi. H.A.'nın olayda kullandığı tabancayı da B.Ö.'den aldığını belirleyen jandarma, şüphelilerin saklandığı adreslere baskın yaparak gözaltına aldı. H.A., ifadesinde Cevahir İnan'ın üzerinde bulunan ziynet eşyalarını alarak bir kuyumcuya sattığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve B.Ö. tutuklandı.