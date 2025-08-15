Ormana götürdüğü kadını öldürüp, ziynet eşyalarını aldı

Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Elektrik tüketimine cepten takip
Elektrik tüketimine cepten takip
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ormana götürdüğü kadını öldürüp, ziynet eşyalarını aldı

Mersin'de işe götüreceğini söyleyerek kandırdığı Cevahir İnan'ı (60) ormanda tabancayla öldürüp ziynet eşyalarını satan H.A. ile silahı temin ettiği B.Ö. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 18:11, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 18:11
Yazdır
Ormana götürdüğü kadını öldürüp, ziynet eşyalarını aldı

Olay, 9 Ağustos günü Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi meydana geldi. Ormanda Cevahir İnan'ın tabancayla vurulmuş halde cesedini gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İnan'ın cesedini otopsi için morga kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT), çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, İnan'ın olay günü aynı mahallede oturduğu H.A.'nın aracına bindiğini tespit etti. Ekipler, H.A.'nın İnan'a "Seni işe götüreceğiz" diyerek aracına bindirdiğini, götürdüğü ormanda ise tabancayla öldürüp cep telefonu ile ziynet eşyalarını çaldığını belirledi. H.A.'nın olayda kullandığı tabancayı da B.Ö.'den aldığını belirleyen jandarma, şüphelilerin saklandığı adreslere baskın yaparak gözaltına aldı. H.A., ifadesinde Cevahir İnan'ın üzerinde bulunan ziynet eşyalarını alarak bir kuyumcuya sattığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve B.Ö. tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber