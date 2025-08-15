Mersin Valiliğinden orman yangınlarına ilişkin açıklama

Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Elektrik tüketimine cepten takip
Elektrik tüketimine cepten takip
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Mersin Valiliğinden orman yangınlarına ilişkin açıklama

Mersin Valiliği, büyük ölçüde kontrol altına alınan Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarında soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 21:07, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 21:08
Yazdır
Mersin Valiliğinden orman yangınlarına ilişkin açıklama

Valiliğin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan orman yangınının, ekiplerin yoğun ve özverili çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı anımsatıldı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı belirtilen açıklamada, "Soğutma çalışmaları 1 helikopter, 346 kara aracı ve 1069 personelle etkin bir şekilde devam etmektedir. Silifke ilçesinde 10 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 984 hane boşaltılmıştır. Dumandan etkilenen 17 vatandaşımız ve personelimiz yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilmiştir. Yangından etkilenen yerleşim birimlerinde, ilgili müdürlüklerimiz tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

- Anamur yangını

Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde dün çıkan ve bugün kontrol altına alınan orman yangınında da soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğutma çalışmaları 4 helikopter, 80 kara aracı ve 238 personelle etkin bir şekilde devam etmektedir. Anamur ilçesinde 3 yerleşim yerinin yangından etkilenmesi sebebiyle 65 hane boşaltılmıştır. Yangından etkilenen vatandaşımız ve personelimiz bulunmamaktadır. Yangından etkilenen yerleşim birimlerinde, ilgili müdürlüklerimiz tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yangına büyük bir özveriyle ve cansiperane şekilde müdahale eden tüm ekiplerimize, emekleri ve gayretli çalışmaları dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber