Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk termal havuzda boğuldu

Olay, Ilıcalar beldesinde bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki E.V'yi tesisin havuzunda hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılarak ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.