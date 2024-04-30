İsrail polisi, Kudüs'te Türk vatandaşını şehit etti
Kudüs'te İsrail polisine saldırdığı ifade edilen Türk vatandaşı vurularak öldürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 15:50, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:52
İsrail medyasına göre 34 yaşındaki Hasan Saklanan Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde
İsrail polisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. İsrail'in resmi acil
yardım ve kan bankası servisi Kızılkalkan tarafından yapılan açıklamada, olayda
18 yaşındaki bir kadın ile 30 yaşındaki bir polisin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, kadının durumunun ise ağır olduğu bildirildi.
İsrail polisinden yapılan açıklamada, olay sırasında Saklanan'ın ateş edilerek
öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail medyasında Saklanan'ın dün Ürdün'den İsrail'e giriş yaptığı ifade edildi.