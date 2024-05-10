Kızı eve geç gelen veli okulu birbirine kattı

Maltepe'de 9 yaşındaki kız öğrenci okulun düzenlediği geziye katıldı. Kızı saat 17.00'ye kadar eve dönmeyince eşiyle birlikte okula giden D.T, kamera görüntülerini incelemek istedi. Ret yanıtı alınca çılgına dönen D.T., okul müdürü ve müdür yardımcısıyla tartıştı. Bu sırada okulun kadın güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlere de saldıran D.T., okul müdürünün kilitlediği kapıyı defalarca tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken yakalanan D.T. gözaltına alındı.