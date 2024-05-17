20 bin öğretmen atama başvuru kılavuzu yayımlandı
20 bin öğretmen atama başvuru kılavuzu yayımlandı
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Kredi Kartı Puanlarınızı Nakite Dönüştürün!
Sponsorlu İçerik
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
'Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi gözden geçirilmeli'
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Önder Kahveci: Emek ve alınterine yapılan ödemeler israf değildir
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Bakan Tunç'tan 'Kobani davası' açıklaması: İstinaf ve temyiz süreçleri var
Avukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebi
Avukattan, başörtülü hakimler için 'reddi hakim' talebi
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları Haziran'da başlıyor
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları Haziran'da başlıyor
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak
Çorum'da önce eşi ve baldızını öldürdü daha sonra intihar etti
Çorum'da önce eşi ve baldızını öldürdü daha sonra intihar etti
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Vizede yeni dönem
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cemaat iddialarına cevap verdi
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 aracını iade etti
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
2024 yılı ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
10 soruda 'kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin' merak edilenleri
10 soruda 'kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin' merak edilenleri
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar
Bakan Şimşek: Enflasyonun hızla gerilemesini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyonun hızla gerilemesini bekliyoruz
Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde
Konut satışları son 3 yılın en düşük seviyesinde
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
8 yaşındaki çocuk köpek saldırısında yaralandı
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi!
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
TBMM tasarrufa Nisan'da başladı, vekiller Anıtkabir'e otobüsle gitti
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
Ayhan Bora Kaplan kumpasının detayları ortaya çıkıyor!
28 Şubat Davası sanıklarına af
28 Şubat Davası sanıklarına af
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
Lojmanlarda en güçlü seçenek satış: Öncelik oturanların
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
10 ilde tüm etkinlikler 4 gün yasaklandı
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi
Ana sayfaHaberler Eğitim

20 bin öğretmen atama başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2024 18:30, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 18:40
Yazdır
20 bin öğretmen atama başvuru kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber