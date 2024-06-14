Konut fiyatlarında düşüş

Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre Ekonomide devam eden dengelenme süreci, finansman maliyetlerindeki artış, talepteki düşüş ve alternatif yatırım araçlarının artan cazibesi, konut fiyatlarındaki reel düşüşü art arda 11 aya taşıdı. Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi'ne daha önce yansıyan bu düşüş, piyasanın nabzını tutan platformların da verilerine yansıdı.



sahibinden.com, "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun mayıs ayı sonuçları paylaştı. Rapora göre Türkiye genelindeki reel satış fiyatlarındaki düşüş 11 aydır devam ediyor. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı ülke genelinde yüzde -21'e, İstanbul'da yüzde -22.8'e, İzmir'de ise yüzde -20.2'ye kadar geriledi.



Ankara'da düşüş yüzde -17.3 seviyesinde kaldı. Nisan'dan mayısa reel konut fiyatı İstanbul'da 3.9, Ankara'da 3.5, İzmir'de ise 3.8 puan azaldı. Ortalama konutun metrekare fiyatı mayıs 2024 itibariyle İstanbul'da 39 bin 455 lira, Ankara'da 21 bin 564 lira ve İzmir'de 33 bin 13 lira.



% 240'TAN % 35'E GERİLEDİ

İstanbul'da zirveye yüzde 240.9'la Temmuz 2022'de ulaşıldıktan sonra düşüş başlarken ve yıllık fiyat artışı Mayıs 2024'te yüzde 35.5'e geriledi.



Ankara ve İzmir'de ise zirveye Eylül 2022'de ulaşarak yüzde 205.6 ve yüzde 183.1 oldu. Mayıs 2024'te ise bu iki ilde yıllık artış oranları sırasıyla yüzde 45.1'e ve yüzde 40.1'e geriledi. Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış reel kirada yıllık değişim oranlarının uzun süredir azaldığı görüldü.



YIllık reel kira fiyatları değişimi mayıs ayında yüzde -14.6 oldu. Yani reel kiralar geçen yılın aynı ayına göre ortalamada yüzde 14.6 düşük oldu.

NAKDİ OLAN BELİRLİYOR

Gayrimenkulde krediye ulaşımın zorlaşması nedeniyle nakit gücünün hakim olduğu bir dönemden geçildiğine dikkat çeken uzmanlar, bu süreçte pazarlık paylarının önemli ölçüde arttığına dikkat çekti. Bu baskının özellikle yüksek segmentteki konutlarda fiyatları aşağıya çektiği vurgulandı.



Konut fiyatlarında nominal düşüşün de başlayacağı ifade edilirken, şu anda alıcının elinin güçlü olduğuna dikkat çekildi. Şirketlerin konut fiyatlarındaki güncellemeleri artık daha uzun süreli yaptığı, yabancının talebinin azaldığı ve kredilerin kısıtlandığını kaydeden uzmanlar, "Şu an almak için doğru zaman" dedi.



5 MADDE ÖNE ÇIKTI

Ekonomideki dengelenme süreci

Finansman maliyetlerindeki artış

Talepteki hızlı geri çekilme

Nakde dönme istedği ile konut arzının artması

Yabancı alımının gerilemesi