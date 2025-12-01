Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında Orta Vadeli Program'ın (OVP) sınırlı üzerinde büyümesini öngördüklerini açıkladı. Şimşek, yılın üçüncü çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirerek, büyümenin son çeyrekte ılımlı seyretmesini beklediklerini belirtti. 2025 yılı için ekonomik aktivitenin daha elverişli finansal koşullar ve destekleyici küresel konjonktür sayesinde artacağını ifade etti. Ayrıca, büyümenin enflasyondaki düşüşü desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

GSYH Verileri ve Sektörel Gelişmeler

Türkiye ekonomisi, 2025'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak çeyreklik bazda yüzde 1,1 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelir 1,5 trilyon doları aştı. Tarım sektöründe zirai don ve kuraklık nedeniyle daralma yaşanırken, tarım dışı büyüme yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Sanayinin katma değeri yüzde 6,5 artarken, yüksek teknolojili üretim öne çıktı. Deprem bölgesinin yeniden imarıyla inşaat sektöründe güçlü büyüme sürdü.

Yatırımlar ve Cari Açık

Makine ve teçhizat yatırımları yüzde 11,3 arttı.

arttı. Küresel ticaretteki zayıf seyrin etkisiyle net dış talep büyümeyi 1 puan sınırladı.

sınırladı. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyede kaldı.

Ekonomik Program ve Yapısal Reformlar

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyen kuraklık ve don gibi arz yönlü şokların etkilerini azaltmak için verimliliği artıracak ve sulama altyapısını güçlendirecek çalışmaların sürdüğünü belirtti. Özellikle emek yoğun sektörlerde üretimi canlandırmak ve istihdamı korumak amacıyla reel sektöre yönelik desteklerin devam ettiğini aktardı. Fiyat istikrarını merkeze alan, sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışını hedefleyen programın kararlılıkla uygulandığını vurguladı. Son iki yılda elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve ekonomide dönüşümü sağlayacak yapısal reformların hayata geçirileceği ifade edildi.



