Akaryakıt istasyonunda çalışan genci darbeden müşteri gözaltında

50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
TBMM Komisyonu'nda 'bütçe maratonu' bitti
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Akaryakıt istasyonunda çalışan genci darbeden müşteri gözaltında

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı akaryakıt görevlisini istasyon dışına kadar kovalayarak darbeden alkollü şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 21:48, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 22:13
Yazdır
Akaryakıt istasyonunda çalışan genci darbeden müşteri gözaltında

Olay, 26 Kasım'da Çayırova ilçesinde gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracıyla istasyona gelen G.G.Ö., yakıt aldıktan sonra pompa görevlisi M.E.S.'nin kendisine uzattığı fişle birlikte "Kasadan ödeyebilirsiniz" yönlendirmesi üzerine çalışanı yanına alarak kasaya doğru yürüdü. Ödeme işlemi yapıldıktan hemen sonra alkollü müşteri, M.E.S.'ye dönerek "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek tartışma çıkardı. Bir anda öfkeye kapılan şahıs, personeli darbetmeye başladı. Diğer personelin araya girmesine rağmen saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovaladı. Korkuya kapılan M.E.S. yola doğru kaçarak uzaklaştı. Olay sonrası yürütülen çalışmaların ardından şüpheli G.G.Ö. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 2 Aralık tarihinde mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber