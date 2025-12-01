TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Kabine toplandı: İşte gündemdeki maddeler
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor

Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırımla fabrika kurmayı planlayan BYD için tahsis edilen arazide halen bir çalışma başlamadı. 2025 yılında karlılığı 2024 yılına göre yüzde 33 gerileyen Çinli otomotiv devi BYD ile ilgili sessizlik "Türkiye'yi oyalıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 16:09, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 16:11
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde, BYD için ayrılan ve yaklaşık 1,6 milyon metrekareyi bulan dev arazide şu ana kadar şantiye kurulumu, temel kazısı ya da dikey bir inşaat faaliyetinin başlamaması dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmaya göre Çinli otomotiv devi BYD, Manisa'da 1 milyar dolar tutarında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil fabrikası ile Ar-Ge merkezi kurmayı, tesiste yıllık 150 bin araç üretmeyi ve doğrudan yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı taahhüt etmişti. 2026 yılı sonuna kadar fabrikanın tamamlanarak üretime başlayacağını açıklayan Çinli otomotiv firması, fabrikanın özellikle Avrupa pazarına yönelik ihracat üssü haline getirmeyi hedefliyor.

Manisa'daki "küçük Çin mahallesi" tartışmalarıyla gündeme gelen projede, yan sanayi ve hizmet sektörleriyle birlikte 20 bine yakın ek istihdam ve milyarlarca dolarlık ihracat hacmi beklentisi dile getiriliyor.

2025 yılında net karının 2024 yılına göre yüzde 33 gerilediği Çinli otomotiv devinin Türkiye fabrikasında bir faaliyete başlamaması "Çinli firma Türkiye'yi oyalıyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

Öte yandan, BYD fabrikasının kurulacağı alanın hemen yanında başlayan fabrika inşaatı ise dikkat çekti. Bir makine kalıp firmasına ait olduğu öğrenilen fabrika inşaatının devam etmesi ancak BYD arazisinde hiçbir faaliyetin bulunmaması, Çinli firmanın Türkiye yatırımını askıya aldığı izlenimi bırakıyor.

