Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Buradan hangi siyasi görüşten, hangi etnik kökenden olursa olsun Türkiye için çalışan Türkiye için dertlenen, kalbi Türkiye için atan herkese tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Toplantımızın detaylarına geçmeden evvel bir hususun altını çizmek istiyorum. Aziz milletim değerli arkadaşlar küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuz etkilerini en fazla hissettiğimiz kırılgan bir dönemden geçiyoruz.

Yakın çevremize baktığımızda savaşların, çatışmaların, gerilimlerin siyasi ve ekonomik dalgalanmaların hiç eksik olmadığı görülüyor.

"Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşı bir istikrar adası"



Türkiye'nin içinde yer aldığı bölge şairin, "Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader" anlamını bulan sürecin tam ortasındayız. Daha önceki konuşmalarımda yaklaşan küresel bir kasırgadan bahsetmiş, bunun farklı kıtalarda taşları yerinden oynatacağına dikkat çekmiştim.

Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkan ve kabiliyetleri haiz olduğunu da dile getirmiştim. 2025'in geride bıraktığımız 11 ayını şöyle bir gözden geçirdiğimizde liyakatli, tecrübeli, donanımlı ve çalışkan kadroların yönetiminde ülkemizin başarılı bir şekilde zorlukların üstesinden geldiğini müşaade ediyoruz.

Türkiye etrafındaki bütün olumsuzluklara karşı bir istikrar adası, bir huzur ve güvenlik adası olma vasfını hamdolsun muhafaza ediyor. Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının değerini bugün çok daha iyi anlıyoruz

Birazsa finansman imkanlarının bol olduğu dönemlerde yap, işlet, devret modeli ile hayata geçirdiğimiz Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İzmir Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi pek çok projemizin stratejik önemi bugün ortaya çıkıyor.

"KIZILELMA dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı"



Diğerleri ile birlikte zamanında 50-51 milyar dolarlık bir bütçe ile hizmete aldığımız projeleri bugün inşa etmeye kalksak ihtiyaç duyulan rakam dikkatinizi çekiyorum 90 milyar dolara yaklaşıyor.

Bakın bu tutar sadece yapım maliyetidir. Biz bu eserleri yıllardır kullanıyoruz. Milletimiz bunlardan yıllardır istifade ediyor. Bu yatırımlar Türkiye ekonomisine milyarlarca liralık katma değer sağlıyor. Sadece ulaştırmada değil, savunma sanayinden sağlığa birçok alanda benzer bir tablo söz konusu.

İşte en son Koronavirüs salgını döneminde şehir hastanelerimizin nasıl hayat kurtardığını hep beraber gördük. insansız savaş uçağımız KIZILELMA dünya havacılık tarihinde bir ilke hafta sonu imza attı.

Yani her alanında bu dinamizmi bu açılımı yaşıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Şayet siyaseti yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhaliflere itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık.

"Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır"



238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır.

238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda bir buçuk trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan 3 çeyrek büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır.

Çok değerli vatandaşlarım sadece ekonomi ve yatırımlarda değil Temel hak ve özgürlüklerde de çok büyük ilerlemeler kaydettik.

Milletimize zaten anasının ak sütü gibi helal olan haklarını teslim etmenin yanı sıra demokrasimizin standartlarını yükselttik.

Gezi Olayları ve 15 Temmuz İhaneti gibi bağımsızlığımıza yönelik kökü dışarıda gelişimleri milletimizle birlikte bozguna uğrattık.

"Hassas bir süreç yönetiyoruz"



Terörünün her çeşidiyle mücadelede tarihe nitelikte başarılar elde ettik. Şimdi bu mücadeleyi taşlandırmak amacıyla hassas bir süreç yönetiyoruz.

Terörsüz Türkiye süreci ile ekonomik şahlanışımızın huzurumuzun ve kardeşliğimizin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmanın samimi çabası içerisindeyiz.

Şunu herkesin özellikle kan ve kaos tüccarlarının bilmesini isterim, biz ihtirasları boylarını aşanların aksine kökleri çok eskiye uzanan bir devlet geleneğine sahibiz.

Aynı şekilde biz Ayağına çelme takılınca yoluna engel konulunca yolu kesilince girdiği yoldan dönecek bir millet de değiliz. Hele hele tehditler karşısında ürkecek, korkacak, çekinecek tehdit diline boyun eğecek, bir millet, böyle bir devlet, böyle bir ülke hiç değiliz.

Türkiye hedeflerine er ya da geç öyle veya böyle ama mutlaka ulaşacaktır. Tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur.

"Kalplerimiz tam bin yıldır beraber atıyor"



Tekrar altını çizerek söylüyorum Kürt kardeşlerimizde Arap kardeşlerimizle ve bölgemizdeki diğer dost ve kardeş topluluklarla kalplerimiz tam bin yıldır beraber atıyor.

İnşallah gelecekte de birlikte atmaya devam edecek. ister Sünni ister Şii olsun, ister Kürt ister Arap ister Türkmen olsun, allah korusun yarın birimizin başı dara düştüğünde başkalarının değil yine birbirimizin kapısını çalacağız. Yine birbirimize sığınacağız.

Ev sahibi olduğumuz bu coğrafyada daha nice asırlar boyunca kardeşçe kader birliği halinde yan yana yaşayacağız.

86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline hep birlikte getireceğiz.