Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündemini, işçi konfederasyonlarının katılmama kararı aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı oluşturdu. Bakan Işıkhan, komisyonun, 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair yeni bir öneriyi Atalay'a sundu.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 19:52, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 19:52
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede asgari ücret tespit komisyonunun yapısına yönelik çalışma ele alındı.
Görüşmede Atalay, komisyonun yapısında bir değişiklik olmazsa toplantılara katılmayacaklarını söyledi.
Ekonomim'de yer alan habere göre; Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay'a sundu.
Türk-İş Başkanlar Kurulu yarın saat 10'da toplanarak bu öneriyi değerlendirecek.