Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi

Ekonomim'de yer alan habere göre; Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay'a sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede asgari ücret tespit komisyonunun yapısına yönelik çalışma ele alındı.

