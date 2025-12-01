Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündemini, işçi konfederasyonlarının katılmama kararı aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı oluşturdu. Bakan Işıkhan, komisyonun, 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair yeni bir öneriyi Atalay'a sundu.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 19:52, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 19:52
Yazdır
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede asgari ücret tespit komisyonunun yapısına yönelik çalışma ele alındı.

Görüşmede Atalay, komisyonun yapısında bir değişiklik olmazsa toplantılara katılmayacaklarını söyledi.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay'a sundu.

Türk-İş Başkanlar Kurulu yarın saat 10'da toplanarak bu öneriyi değerlendirecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber