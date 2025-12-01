ASELSAN'ın LUNA-1 Uydusu, başarıyla fırlatıldı

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, alçak yörünge uyduları üzerinden küresel haberleşme altyapısı kurma çalışmaları dünya çapında hız kazanırken ASELSAN Yeni Uzay (New Space) döneminin önemli aktörlerinden biri olma hedefiyle kritik bir adım attı.

Şirketin uzay tabanlı IoT çözüm ailesinin ilk uydusu LUNA-1, ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX Falcon-9 roketi ile Transporter-15 görevi kapsamında başarıyla fırlatıldı.

Görev yükleri, yer kontrol yazılımları ve uçuş bilgisayarı dahil tüm tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test süreçleri ASELSAN mühendisliğiyle tamamlanan LUNA-1, fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra taşıyıcı roketten ayrılarak 510 kilometre kutupsal senkron yörüngeye (SSO) yerleşti.

Uydudan alınan ilk telemetri verileri Ankara'daki yer istasyonu tarafından başarıyla çözümlendi ve uydunun sağlıklı çalıştığı doğrulandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alçak yörünge IoT uydumuz LUNA-1 uzayda. LEO yörünge çözümlerine yönelik çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bu başarı ile Türkiye, alçak yörüngede gerçek zamanlı veri iletişimi sağlayan milli IoT uydu ağını kurma vizyonunda yeni bir aşamaya geçti.

LUNA-1 ile sensörlerin çevrimiçi kalması zor olan bölgelerde bile bağlantı sürekliliği hedefleniyor. Alçak yörünge uydusu, gerçek zamanlı, kesintisiz ve düşük maliyetli IoT erişimini mümkün hale getiriyor.