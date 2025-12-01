50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
50 kilometrede 14 kat artış: Tarlada 5 TL, markette 70 TL
Konya'da yakalanan 26 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Konya'da siber suçlarla mücadele operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden 26'sı tutuklandı, yaklaşık 35 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 16 milyar liralık dolandırıcılık ağı kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı, 26'sı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 10 araç, 5 taşınmaz, bankalarda 3 milyon 502 bin 413 lira ve kripto hesaplarda 59 bin 195 dolar olmak üzere yaklaşık 35 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

