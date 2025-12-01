Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Fransa'da bir cami ve Türk derneği ırkçı saldırıya uğradı

Fransa'da bir cami ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir dernek ırkçı saldırıların hedefi oldu.

01 Aralık 2025 17:48, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 18:08
Fransa'da bir cami ve Türk derneği ırkçı saldırıya uğradı

Ülkenin Haute-Loire vilayetindeki Puy-en-Velay'daki camide bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak yere atılırken, Ain vilayetindeki Montreal-la-Cluse'daki derneğin posta kutusuna bir mermi bırakıldı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada camiye yönelik saldırıyı "şiddetle kınadığını" belirtti.

Nunez, bu tarz eylemlerin Fransa Cumhuriyeti'nde yeri olmadığını vurgulayarak olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) yaptığı yazılı açıklamada, camiye yönelik saldırıya tepki göstererek cami cemaatiyle dayanışma mesajı verdi.

Açıklamada, "bir ibadethanenin ortasında Müslümanların kutsal kitabına yapılan saldırının, hiçbir koşulda hafife alınmaması gereken ciddi bir İslamofobi eylemi" olduğunun altı çizildi.

Hükümetin Müslümanlara yönelik "taraflı anketlerin, raporların ve etiketleyici tekliflerin" yayıldığı son dönemde bu tür eylemlerin artma riskine karşı uyarıldığı açıklamada, Müslümanlara temkinli olmaları çağrısı yapıldı.

DİTİB yönetimince derneğe yapılan saldırı hakkındaki açıklamada ise "Montreal-la-Cluse Türk toplumunu ve birlikte yaşama pratiğini hedef alan bu saldırıyı kınıyor, dernek üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Korku ve tehdit oluşturmaya yönelik bu eylemin" hukuki takipçisi olunacağı bildirilen açıklamada, yetkili makamlar sağduyu ve hassasiyet göstermeye davet edildi.

Anket şirketi Ifop'un 18 Kasım'da yayınladığı "Fransa'daki Müslümanların İslam ve İslamcılık ile ilişkisine dair bir durum tespiti" konulu anket "tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği ve Müslümanlara yönelik nefreti körüklediği için tepkiyle karşılanmıştı. CFCM de Müslüman vatandaşlarla ilgili yapılan anketlerin "araçsallaştırılmasına" tepki göstermişti.

