Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Şehit babasına yazdığı cezayı kendi ödedi

Bartın'da görev yapan trafik jandarması, hatalı park nedeniyle yazdığı 993 TL tutarındaki cezayı sürücünün şehit babası olduğunu öğrenince kendisi ödedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 20:29, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 21:15
Yazdır
Bartın'ın Kozcağız beldesinde rutin denetimler yapan jandarma trafik ekipleri, hatalı şekilde park edilen 74 AV 334 plakalı araca 993 TL ceza yazdı. Ceza makbuzuna imza atan trafik jandarması Y.Ş., ceza kestiği aracın sürücüsünün 1994 yılında Bingöl'de vatani görevini yaparken teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Komanda Er Ahmet Dönmez'in babası Ali Dönmez olduğunu öğrendi. Bunun üzerine jandarma personeli, mesai sonrası şehit babasının kapısını çalarak kendisini tanıttı. Yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak yüreğinin buna razı olmadığını söyleyen Y.Ş, "Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz" diyerek trafik cezasını kendi cebinden ödeyeceğini söyledi. Y.Ş., teklifi kabul etmek istemeyen şehit babasını ikna etti.

Şehit babası Ahmet Dönmez, acil bir işi olduğu sırada kısa süreli park nedeniyle ceza yediğini belirterek, duyarlı yaklaşımı nedeniyle Y.Ş'ye teşekkür etti. Dönmez, "Bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Yapılan sohbetin ardından Y.Ş, güçlükle ikna ettiği şehit babasından makbuzu alarak, ödemesini gerçekleştirdi.

