Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 19:11, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 19:11
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen