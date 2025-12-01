Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Seçil Erzan davasında karar: 102 yıl hapis cezası

Yüksek karlı fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Seçil Erzan'ın 102 yıl 2 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Haber Giriş : 01 Aralık 2025 19:40, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 20:02
Seçil Erzan davasında karar: 102 yıl hapis cezası

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle 14. Ağır ceza mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'BEN SİSTEM FALAN KURMADIM'

Tutuklu sanık Seçil Erzan, "Süleyman Aslan'la birlikte çalışıyorduk. Bana, "Ben bu gayrimenkulü bankanızın reklamında gördüm, almak istiyorum' dedi. Ben de bankayla görüştüm. Sonra ben, Süleyman ve Serkan Bey bir görüşme yaptık. Vatan Caddesi'nde bir hastanenin gayrimenkulüymüş. Süleyman Aslan çok düşük bir para teklif ettiği için olmadı. Aradan zaman geçti, tekrar almak istediler. "Biz faiz istemiyoruz, bize bu gayrimenkulü al' dediler. Beni sürekli arıyordu. DenizBank'ın en iyi müşterisiydi. Üç tane senet verdim. Benden 3 buçuk milyon dolar fazla aldı. Fatih Terim'in bana 700 bin dolar verip fazlasını almasına rağmen 3 milyon doları sormasını anlamıyorum. DenizBank'ın kamera kayıtları duruyormuş; oradan bakılsın. Umut'un 'Ben parayı elden verdim' dediği yalan. Atilla Baltaş'ın avukatıyla ilgili o banka, DenizBank'ın laptop çantasıydı. O çantanın içine 200 bin dolar koyup kendim verdim Atilla Baltaş'a. Çantayı geri istedim, lazımdı bana. Kaç kere söyledim, sonra getirdi. Ben sistem falan kurmadım. Kurmuş olsam sistemli olurdu; benden zorla para almaya çalıştılar. Bu fonun kaybetme ihtimalinin düşük olması için ne söyledim? Kimseye 'fon' demedim. Benden para alanlar, şubat ayından sonra kendileri söylemeye başladılar. Ben Buse Terim'le hayatımda bir kere tokalaştım; nasıl onu bir fona ikna edebilirim? Ben bir sarmalın içine düştüm. Futbol camiasından kimseyi ikna etmedim. Onları böyle bir fonun olmadığına ikna edemedim" dedi.

ERZAN'A 102 YIL HAPİS CEZASI KARARI

Bugün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme kararında Seçil Erzan'ın 102 yıl 2 ay hapsine ve 753 bin lira para cezasına hükmetti. Öte yandan mahkeme, eski Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun ise beraatine karar verdi.

