Mahkemeden 'kılıçlı yemin' olayında alay komutanının ihraç kararına iptal

Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Mahkemeden 'kılıçlı yemin' olayında alay komutanının ihraç kararına iptal

Ankara 19. İdare Mahkemesi, 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yürürlükte olmayan andın okunması nedeniyle TSK'dan ihraç edilen Alay Komutan Vekili Albay Mustafa Alper Topsakal hakkındaki işlemi iptal etti. Mahkeme, Topsakal'ın kılıçlı yemin eylemine izni veya dahli bulunduğuna dair somut delil olmadığını vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Aralık 2025 17:38, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 18:40
Yazdır
Mahkemeden 'kılıçlı yemin' olayında alay komutanının ihraç kararına iptal

Ankara 19'uncu İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturma kapsamında Albay Mustafa Alper Topsakal hakkında verilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak, iptal etti.

30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nda düzenlenen diploma ve sancak devir teslim töreninde yürürlükte bulunmayan andın okunmasıyla ilgili idari soruşturma yürütüldü. Soruşturma sonunda Alay Komutan Vekili Albay Mustafa Alper Topsakal hakkında, 6413 sayılı Kanun'un 20'nci maddesi uyarınca 'Hizmete engel davranışlarda bulunma' disiplinsizliği kapsamında TSK'dan ayırma cezası verildi. Topsakal, hakkında verilen TSK'dan ayırma cezasının iptali talebiyle Milli Savunma Bakanlığı'na karşı Ankara 19'uncu İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

EYLEME DAHLİ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN DELİL YOK

Ankara 19'uncu İdare Mahkemesi, olaya ilişkin kararında öncelikle disiplin cezalarında 'ölçülülük, orantılılık ve tipiklik' ilkesine dikkat çekti. 6413 sayılı Kanun'un 20'nci maddesi uyarınca 'Hizmete engel davranışlarda bulunmak' disiplinsizliğinin oluşabilmesi için eylemin devletin ve TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte olması veya ağır suç ya da disiplinsizlik teşkil etmesi gerektiği belirtildi. Kararda, mezun teğmenlerin andı okuma eyleminin resmi tören bittikten hemen sonra gerçekleştiği, Topsakal'ın eyleme ilişkin izni, onayı veya dahli bulunduğuna dair somut tespit yapılamadığı vurgulandı.

TİPİKLİK ŞARTI OLUŞMADI

Mahkeme, Topsakal'a isnat edilen fiillerin; ancak 6413 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde yer alan 'Maiyetinin gözetiminde ihmal' kapsamında değerlendirilebileceğini, buna rağmen en ağır yaptırım olan TSK'dan ayırma cezasının verilmesinin ölçülü olmadığını belirtti. Kararda, verilen ceza ile isnat edilen fiilin örtüşmediği, bu nedenle 'tipiklik' şartının oluşmadığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararlarına dayanılarak tesis edilen TSK ile ilişik kesme işlemi hukuka aykırı bulunarak, iptal edildi.

Mezuniyet törenindeki yemin sonrasında, 5 teğmen ve 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ocak 2025 tarihinde 8 kişinin TSK ile ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber