Bakan Işıkhan'dan Türk-İş'e yeni asgari ücret komisyonu teklifi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye yeni dönemin kapılarını açacak
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4'üncü ekonomisi
Borsada hızlı yükseliş: Yeniden 11.000 puanın üstünde
2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
TURYİD: 'Servis ücreti' kanunla düzenlenmiştir, kaldırılamaz!
TZOB açıkladı: O üründe market ve üretici arasındaki fiyat farkı %392
Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi: Üç yeni bal markası listeye girdi!
BYD'ye tahsis edilen fabrika sahasında yeller esiyor
Togg'dan yıl sonu kampanyası: %0 faiz, uzun vade, tamamına kredi!
229 km hızla öğretmene çarpan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Destici: Evlenmeyenleri işe almayın!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İBB operasyonunu sızdıran kadın savcı ifade verdikten sonra açığa alındı
Bakan Şimşek: 2025'te Büyüme OVP'nin Üzerinde Olacak
Ankara'da Araç Sayısı Artıyor: Trafik Yoğunluğu Yükseliyor
Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim Oldu
Alkollü araç cezasında kritik AYM kararı: Kolluk tutanağı üstün delil sayılamaz
Asgari ücret maratonu başlıyor
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başıboş köpek yasası: AYM iptal istemini reddetti
Şırnak Üniversitesi'nden 'kadro' iddialarına yalanlama
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde
AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
MEB Ön Mali Kontrol Genelgesi yürürlüğe girdi
Kaymakamın eşi, silahı temizlerken kendini vurdu!
Papa 14. Leo, Türkiye seyahatini değerlendirdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,00 değer kazanarak 11.116,45 puandan tamamladı.

Haber Giriş : 01 Aralık 2025 18:42, Son Güncelleme : 01 Aralık 2025 18:49
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 217,76 puan artarken toplam işlem hacmi 135,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,37, holding endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,37 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri gücünü korurken yatırımcıların odağı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

BIST 100 endeksi de günü bankacılık endeksi öncülüğünde pozitif bir seyir ile 11.000 seviyesinin üzerinde tamamladı.

Bununla birlikte Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüyerek üst üste 21. çeyrekte de büyüme kaydetti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, söz konusu dönemde büyümenin yıllık bazda yüzde 3,97 artmasını öngörmüştü.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması başta olmak üzere Japonya'da tüketici güven endeksinin, İngiltere'de konut fiyat endeksinin, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

